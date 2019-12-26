2019-12-26T12:48:42+03:00
Общество

Арендатор, организовавший свалку около Байкало-Ленского заповедника, ответил за это в суде

На лесном участке он бросил машину и специальную технику
Виктория ГЕРКО
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Арендатор, организовавший свалку около Байкало-Ленского заповедника, ответил за это в суде. Фото: пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Арендатор, организовавший свалку около Байкало-Ленского заповедника, ответил за это в суде. Фото: пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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Куча мусора, прогнившая машина и брошенная техника. Все это нашли рядом с Байкало-Ленским заповедником, который находится на северо-западном побережье озера Байкал. На арендованном участке, который граничил с охраняемой зоной, устроили свалку. Вскрылись экологические нарушения после проверки сотрудников Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры.

- Прокурор пояснил, что арендатор, который пользовался лесным участком, должен следить за сохранением экологических систем. Также он обязан поддерживать порядок на территории, которую ему доверили, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - Но временный владелец, по непонятной причине, эти требования не выполнял, нарушая закон.

Сохранять порядок на участке в лесу арендатор будет теперь по решению суда, который постановил, что пользователь вынужден будет очистить всю территорию от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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