2019-12-26T13:21:08+03:00
Общество

С 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в Иркутске

Движение будет ограничено на месяц
Виктория ГЕРКО
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С 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в ИркутскеС 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутянам, которые живут на улице Полярной, весь январь придется терпеть неудобства. Особенно у тем, кто есть автомобиль. На месяц на этой улице перекрывают движение.

- С 1 по 31 января 2020 года проезд по улице Полярной около здания №95А будет перекрыт, - сообщают в пресс-службе администрации города. - На этом отрезке дороги будут проводиться аварийные ремонтные работы на тепловой сети.

Если вы планируете поездки через эту улицу, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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