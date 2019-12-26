С 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в Иркутске
Иркутянам, которые живут на улице Полярной, весь январь придется терпеть неудобства. Особенно у тем, кто есть автомобиль. На месяц на этой улице перекрывают движение.
- С 1 по 31 января 2020 года проезд по улице Полярной около здания №95А будет перекрыт, - сообщают в пресс-службе администрации города. - На этом отрезке дороги будут проводиться аварийные ремонтные работы на тепловой сети.
Если вы планируете поездки через эту улицу, просим планировать свой маршрут и заранее находить пути объезда участка дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU