Рабочий погиб при разборе аварийного дома в Братске
Трагедия произошла 26 декабря при разборе деревянного аварийного дома на улице Подбельского в Братске. Обрушившись, тяжелые конструкции здания, упали прямо на одного из рабочих. От полученных травм он скончался на месте. также пострадали еще два человека. С различными травмами их доставили в больницу.
- Обрушение произошло из-за нарушений техники безопасности при производстве работ, - прокомментировали инцидент в пресс-службе администрации Братска.
Соболезнования родным и близким погибшего принес мэр Братска Сергей Серебренников. Кроме того, градоначальник обратился ко всем подрядным организациям с требованием строгого соблюдения правил безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU