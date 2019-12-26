Рабочий погиб при разборе аварийного дома в Братске

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-26T14:07:14+03:00

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Трагедия произошла 26 декабря при разборе деревянного аварийного дома на улице Подбельского в Братске. Обрушившись, тяжелые конструкции здания, упали прямо на одного из рабочих. От полученных травм он скончался на месте. также пострадали еще два человека. С различными травмами их доставили в больницу.

- Обрушение произошло из-за нарушений техники безопасности при производстве работ, - прокомментировали инцидент в пресс-службе администрации Братска.

Соболезнования родным и близким погибшего принес мэр Братска Сергей Серебренников. Кроме того, градоначальник обратился ко всем подрядным организациям с требованием строгого соблюдения правил безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU