2019-12-27T04:17:42+03:00
Происшествия

ДТП на трассе «Байкал» 27 декабря: столкнулись микроавтобус и грузовик

Один человек погиб и четыре пострадали [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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ДТП на трассе «Байкал» 27 декабря: столкнулись микроавтобус и грузовикДТП на трассе «Байкал» 27 декабря: столкнулись микроавтобус и грузовикФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Этим утром, 27 декабря на 31 километре трассы Р-258 «Байкал» произошло ДТП. В Шелеховском районе примерно в 7.45 столкнулись микроавтобус и грузовик «Фронтлайнер». Обстоятельства аварии сейчас уточняются. На месте работают полицейские, экипаж ГИБДД.

ДТП на трассе "байкал" утром 27 декабря Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП на трассе "байкал" утром 27 декабряФото: ГУ МВД по Иркутской области

- Движение транспорта на данном участке трассы не перекрыто и не ограничено, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что микроавтобус не является маршрутным такси. В аварии погиб один человек и пострадали еще четверо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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