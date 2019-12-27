Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим станет главой Ярославской митрополии
В Даниловом монастыре в Москве 26 декабря прошло последнее в 2019 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Его возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
Одним из рассматриваемых вопросов стало прошение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о решении его уйти на покой, так как ему уже исполнилось 75 лет.
Священный Синод согласился с прощением, а на освободившееся место решено назначить нового главу.
- Преосвященным Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии быть митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму, освободив его от управления Иркутской епархией и митрополией и выразив ему благодарность за понесенные труды, - сообщает официальный сайт Московского Патриархата.
Главой Иркутской митрополии станет епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Он же временно продолжит управление Братской епархией.
Главой Иркутской митрополии станет епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Фото: сайт Иркутской епархии
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