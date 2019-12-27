2019-12-27T04:15:06+03:00
Общество

Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим станет главой Ярославской митрополии

Решение принято на заседании Священного Синода 26 декабря
Мария КНЯЗЕВА
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Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим станет главой Ярославской митрополии. Фото: Сайт Иркутской епархииМитрополит Иркутский и Ангарский Вадим станет главой Ярославской митрополии. Фото: Сайт Иркутской епархии
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В Даниловом монастыре в Москве 26 декабря прошло последнее в 2019 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Его возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

Одним из рассматриваемых вопросов стало прошение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о решении его уйти на покой, так как ему уже исполнилось 75 лет.

Священный Синод согласился с прощением, а на освободившееся место решено назначить нового главу.

- Преосвященным Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии быть митрополиту Иркутскому и Ангарскому Вадиму, освободив его от управления Иркутской епархией и митрополией и выразив ему благодарность за понесенные труды, - сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Главой Иркутской митрополии станет епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Он же временно продолжит управление Братской епархией.

Главой Иркутской митрополии станет епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Фото: сайт Иркутской епархии

Главой Иркутской митрополии станет епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан. Фото: сайт Иркутской епархии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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