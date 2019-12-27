2019-12-27T04:48:02+03:00
Общество

Перед Новым годом назначены дополнительные поезда из Иркутска в Красноярск и Читу

Увеличение рейсов связано со спросом на поездки [расписание]
Мария КНЯЗЕВА
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Перед Новым годом назначены дополнительные поезда из Иркутска в Красноярск и ЧитуПеред Новым годом назначены дополнительные поезда из Иркутска в Красноярск и ЧитуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новый год – время праздничных каникул, время, когда у многих сибиряков появляется время для путешествий. Многие зимой предпочитают не ездить далеко, а побывать в соседних городах: посмотреть достопримечательности и как там живут земляки. Да и к родственникам накануне праздников съездить надо. Так, в связи с повышенным спросом на железнодорожные перевозки между Читой, Иркутском и Красноярском, в расписания вокзалов добавили новые разовые рейсы.

- Поезд № 519 Чита – Иркутск отправится со станции Чита 27 декабря 2019 года в 17.26, прибудет на станцию Иркутск-Пассажирский 28 декабря 2019 года в 11.41, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

Из Иркутска в Читу уехать можно будет 28 декабря в 18.00 на поезде № 520. Из Красноярска отправиться в столицу Приангарья можно со станции Красноярск 29 декабря 2019 года в 18.02 на поезде № 206.

Из Иркутска в столицу Красноярского края 30 декабря вас довезет поезд № 205 со станции Иркутск-Пассажирский. Отправление в 21.20.

Также дополнительные рейсы появились в Красноярск и на Рождество. Со станции Красноярск поезд отправится 6 января 2020 года в 16.57, прибудет на ст. Иркутск-Пассажирский 7 января 2020. А из нашего города в Красноярск поезд поедет 8 января 2020 года в 15.20.

Время указано иркутское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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