2019-12-27T06:15:06+03:00
Общество

А в наводнении не пострадали: бывшего главу села в Тайшетском районе будут судить за выплаты родственникам

Выяснилось, что родные главы даже не проживают в селе, которое попало в зону ЧС
Яна ЛИСИНА
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Бывшего главу села в Тайшетском районе будут судить за выплаты родственникам.Бывшего главу села в Тайшетском районе будут судить за выплаты родственникам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уголовное дело о мошенничестве с выплатами и подделке официального документа направлено в суд. На скамье подсудимых – бывший глава одного из муниципальных образования Тайшетского района.

По версии следствия, глава подделала документы, дающие право на получение ее близким родственникам получить единовременную материальную помощь, а также выплату в связи с утратой имущества первой необходимости. Напомним, летом в Иркутской области произошло крупное наводнение.

Однако родственники даже не проживают в селе, куда пришла большая вода. Вернее, они живут в деревне, которую беда миновала.

- Люди необоснованно получили соцвыплаты на 110 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. – Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной Тайшетской межрайонной прокуратурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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