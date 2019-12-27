А в наводнении не пострадали: бывшего главу села в Тайшетском районе будут судить за выплаты родственникам
Уголовное дело о мошенничестве с выплатами и подделке официального документа направлено в суд. На скамье подсудимых – бывший глава одного из муниципальных образования Тайшетского района.
По версии следствия, глава подделала документы, дающие право на получение ее близким родственникам получить единовременную материальную помощь, а также выплату в связи с утратой имущества первой необходимости. Напомним, летом в Иркутской области произошло крупное наводнение.
Однако родственники даже не проживают в селе, куда пришла большая вода. Вернее, они живут в деревне, которую беда миновала.
- Люди необоснованно получили соцвыплаты на 110 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. – Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной Тайшетской межрайонной прокуратурой.
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ИСТОЧНИК KP.RU