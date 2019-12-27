СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-27T06:32:06+03:00

С января 2020 года запретят парковки на Фучика и Байкальской в Иркутске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Сразу несколько привычных для иркутян парковок будут с нового года под запретом. Так, с 13 января парковаться нельзя будет на улице Фучика от остановки общественного транспорта «Фучика» и до строения №3/2 – вдоль стены СИЗО – 1.

Кроме того, с 18 января парковку запретят по улице Байкальской в районе здания №19В. Это недалеко от Центрального рынка.

Как сообщили в администрации Иркутска, уже совсем скоро на этих участках дорог появятся соответствующие дорожные знаки.

Кстати, с 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в Иркутске. Около здания № 95А будут ремонтировать тепловые сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП на трассе «Байкал» 27 декабря: столкнулись микроавтобус и грузовик

Один человек погиб и четыре пострадали

Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU