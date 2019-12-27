ДТП с арестантами: машина, перевозившая подследственных, попала в аварию на трассе под Усольем

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-27T06:52:16+03:00

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На месте аварии, которая произошла 27 декабря на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», работают сотрудники ГИБДД. Происшествие случилось около 10 часов утра. «Тойота Функарго» при совершении обгона столкнулась с «ГАЗ».

В результате оба автомобиля съехали в кювет. Отечественный фургон перевернулся. Внутри него находились два арестанта, которых везли по «следственным» делам.

Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

Напомним, трагическое ДТП произошло 27 декабря на трассе "Байкал". У фуры, которая следовала из Читы в Челябинск, отказали тормоза. В результате большегруз врезался в микроавтобус "Тойота Хайс". Пострадали четыре человека, находившиеся в микроавтобусе, один - погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU