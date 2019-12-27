Прокурор потребовал закрыть ТРЦ «Джем Молл» в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-27T07:19:03+03:00

Это связано с нарушениями пожарной безопасности

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В Свердловский районный суд Иркутска поступил иск прокурора о запрете деятельности ТРЦ «Джем Молл» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Как сообщили в суде, прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре.

- Нарушения могут создать угрозу жизни и здоровью людей, если возникнет пожар, - уточнили в суде.

Одновременно с иском поступило ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета компании осуществлять деятельность по эксплуатации нежилого помещения на ул. Сергеева, 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU