Прокурор потребовал закрыть ТРЦ «Джем Молл» в Иркутске
В Свердловский районный суд Иркутска поступил иск прокурора о запрете деятельности ТРЦ «Джем Молл» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Как сообщили в суде, прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре.
- Нарушения могут создать угрозу жизни и здоровью людей, если возникнет пожар, - уточнили в суде.
Одновременно с иском поступило ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета компании осуществлять деятельность по эксплуатации нежилого помещения на ул. Сергеева, 3.
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ИСТОЧНИК KP.RU