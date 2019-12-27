2019-12-27T11:33:59+03:00
Общество

Виталий Мутко вновь приехал в Иркутскую область

Вице-премьер правительства РФ посещает пострадавшие от наводнения районы
Яна ЛИСИНА
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Виталий Мутко и Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке на территориях, пострадавших от паводка. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.Виталий Мутко и Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке на территориях, пострадавших от паводка. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область. Вице-премьер правительства РФ намерен посетить территории, которые минувшим летом пострадали от масштабного наводнения. Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вместе с врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым осмотрят соцобъекты Тайшетского и Нижнеудинского районов.

Как сообщили в правительстве Иркутской области, они посетят детсад в селе Бирюса, водозаборы в Нижнеудинске, осмотрят берегоукрепление на реке Уда. Также в планах побывать в Шумской средней общеобразовательной школе. Кроме того, проведут прием граждан.

Напомним, небывалое наводнение обрушилось на регион в конце июня, через месяц пришла вторая волна. Особенно пострадал город Тулун. В зону подтопления попало 103 населенных пункта, пострадало более 11 тысяч домов, еще столько же дачных. Погибли 26 человек. Крупнейшему за последние два века наводнению в Восточной Сибири присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Тысячи спасателей разбирали завалы, медики массово прививали население, энергетики заново прокладывали километры сетей, волонтеры раздавали тонны гуманитарного груза…

Сегодня идет строительство домов, школ, детсадов, больниц… Почти 4500 семей из зоны наводнения уже купили новое жилье. Также за утрату имущества первой необходимости более 22 тысяч человек получили выплаты от 50 до 100 тысяч рублей, по 10 тысяч - более 46 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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