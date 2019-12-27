2019-12-27T11:54:53+03:00
Общество

Пострадавшим в наводнении в Иркутской области продлили срок компенсации за найм жилья до 31 мая 2020 года

Размер компенсации индивидуален, но не более 12 тысяч рублей
Яна ЛИСИНА
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Предоставление денежной компенсации расходов по найму гражданам, жилье которых утрачено в результате ЧС, продлено до 31 мая 2020 года.Предоставление денежной компенсации расходов по найму гражданам, жилье которых утрачено в результате ЧС, продлено до 31 мая 2020 года.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продлили срок предоставления компенсации расходов по найму тем, кто потерял свое жилье во время наводнения минувшим летом. На денежную компенсацию люди могут рассчитывать до 31 мая 2020 года. То есть почти год власти готовы оплачивать сьемное жилье пострадавшим во время паводка.

В правительстве региона уточнили, что размер компенсации определяется исходя из фактических расходов по найму в соответствии с договором и документами, подтверждающими внесение платы за жилое помещение, но не более 12 тысяч рублей в месяц.

Всего в Приангарье такой компенсацией воспользовались 1048 человек.

Напомним, сейчас в регионе находится с визитом вице-премьер РФ Виталий Мутко, он посещает садики и школы, пострадавшие в наводнении, а также намерен провести вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым прием граждан в затопленных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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