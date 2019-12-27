2019-12-27T13:49:27+03:00
Общество

Рассмотрена апелляция: сантехник из Ангарска, которого обвиняли в гибели пенсионеров, все-таки оправдан

Иркутский областной суд подтвердил невиновность сантехника
Яна ЛИСИНА
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Та самая батарея. Фото: предоставлено управляющей компанией.Та самая батарея. Фото: предоставлено управляющей компанией.
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Иркутский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о гибели двух пенсионеров, которые обварились в кипятке. Обвиняли в трагедии сантехника местной управляющей компании, который до ЧП устранял неисправность в батарее. Суд первой инстанции вынес слесарю оправдательный приговор. Высшая инстанция подтвердила это решение.

Напомним, пожилая пара погибла в феврале 2018 года в собственной квартире из-за прорыва батареи. Мужчина попытался самостоятельно устранить течь, но ему это не удалось. Его жена в это время сообщила о ЧП своей дочери. Почему пенсионеры сразу не покинули квартиру, которая наполнялась паром от кипятка, непонятно. Дверь у них была закрыта внутри. Семейная пара погибла от сильнейших ожогов.

Позже следователи выяснили, что ремонт в квартире погибших пенсионеров проводился в августе 2017 года. Тогда местный сантехник установил на батарее пробки с краном на чугунном радиаторе. А в феврале произошло повреждение этого оборудования. Однако в суде не нашли причинно-следственной связи между работой сантехника и гибелью пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассмотрена апелляция: сантехник из Ангарска, которого обвиняли в гибели пенсионеров, все-таки оправдан
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