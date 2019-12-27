Подробности ДТП с фурой и микроавтобусом на трассе Сибирь: погиб гражданин Германии
Стало известно, что в аварии утром 27 декабря погиб гражданин Германии. Он находился в салоне микроавтобуса, который столкнулся с фурой. У большегруза отказали тормоза и он врезался в «Тойоту Хайс».
Как сообщили в минздраве Иркутской области, когда на место аварии прибыла скорая, то пострадавших было пятеро, один скончался через несколько минут. Остальных, четверых мужчин, трое из которых также из Германии, доставили в Шелеховскую районную больницу. У них многочисленные травмы.
- Один мужчина находится в тяжелом состоянии, - уточнили в ведомстве. – Еще трое - в состоянии средней степени тяжести.
В больницу отправили дополнительно травматолога, нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога. Одного 31-летнего гражданина Германии прооперировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU