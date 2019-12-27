2019-12-27T17:20:22+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл красноярскому «Соколу» по буллитам

Ангарчане вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл красноярскому «Соколу» по буллитам. Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл красноярскому «Соколу» по буллитам. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» уступили красноярскому «Соколу» со счетом 2:3. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

В первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок игрока гостей Антона Гловацкого, ангарчане ответили шайбой в исполнении Анатолия Раенко. Во втором отрезке, «Ермак» усилиями все того же Анатолия Раенко вышли вперед. Сравняли счет красноярцы в самой концовке матча. После этого игра перетекла в дополнительное время. В овертайме соперники определить победителя не смогли. А в серии буллитов удача улыбнулась «Соколу».

Напомним, в прошлом туре «Ермак» также уступил дома «Соколу» со счетом 3:6. Следующий матч ангарчане проведут 6 января 2020 года, в гостях с тюменским «Рубином».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл красноярскому «Соколу» по буллитам
Подробности ДТП с фурой и микроавтобусом на трассе Сибирь: погиб гражданин Германии
Рассмотрена апелляция: сантехник из Ангарска, которого обвиняли в гибели пенсионеров, все-таки оправдан
Китаец погасил долг в 900 тыс рублей, чтобы улететь из Иркутска на родину
Встречай 2020-ый на телеканале ТИВИСИ: 5 часов в прямом эфире
Пострадавшим в наводнении в Иркутской области продлили срок компенсации за найм жилья до 31 мая 2020 года
Виталий Мутко вновь приехал в Иркутскую область
Проекты ИГУ стали победителями конкурса на получение совместных грантов РФФИ и Правительства Иркутской области
Прокурор потребовал закрыть ТРЦ «Джем Молл» в Иркутске
ДТП с арестантами: машина, перевозившая подследственных, попала в аварию на трассе под Усольем
С января 2020 года запретят парковки на Фучика и Байкальской в Иркутске
А в наводнении не пострадали: бывшего главу села в Тайшетском районе будут судить за выплаты родственникам
Перед Новым годом назначены дополнительные поезда из Иркутска в Красноярск и Читу
Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим станет главой Ярославской митрополии
ДТП на трассе «Байкал» 27 декабря: столкнулись микроавтобус и грузовик
Прогноз погоды 27 декабря в Иркутске: ветер до 12 м/с
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией
Рабочий погиб при разборе аварийного дома в Братске
С 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в Иркутске
Третья попытка оказалась неудачной: грабителю магазина из Улан-Удэ не удалось снова совершить преступление
Арендатор, организовавший свалку около Байкало-Ленского заповедника, ответил за это в суде
Как выбрать детского стоматолога и нужна ли для этого специальная подготовка
Помоги собрать на лечение: мошенница из Бурятии обманом украла у друга по переписке 250 тысяч рублей
В Иркутске и Братске полицейские закрыли два наркопритона, организованные в квартирах
Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской области
Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света
От автомобиля остался только кузов: микроавтобус сгорел на улице Кирпичной в Иркутске
Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условно
«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности