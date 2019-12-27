ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл красноярскому «Соколу» по буллитам

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-27T17:20:22+03:00

Ангарчане вели в счете, но не удержали преимущество

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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. На своем льду «оранжевые» уступили красноярскому «Соколу» со счетом 2:3. Судьба встречи решилась в серии буллитов.

В первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок игрока гостей Антона Гловацкого, ангарчане ответили шайбой в исполнении Анатолия Раенко. Во втором отрезке, «Ермак» усилиями все того же Анатолия Раенко вышли вперед. Сравняли счет красноярцы в самой концовке матча. После этого игра перетекла в дополнительное время. В овертайме соперники определить победителя не смогли. А в серии буллитов удача улыбнулась «Соколу».

Напомним, в прошлом туре «Ермак» также уступил дома «Соколу» со счетом 3:6. Следующий матч ангарчане проведут 6 января 2020 года, в гостях с тюменским «Рубином».

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ИСТОЧНИК KP.RU