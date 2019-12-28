2019-12-28T05:29:12+03:00
Происшествия

Шелеховчанин получил 8 лет строгого режима за организацию наркобизнеса

За 8 месяцев злоумышленники изготовили около 12 килограммов зелья, но не успели реализовать ни грамма
Анна ПОПОВА
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Шелеховчанин получил 8 лет строгого режима за организацию наркобизнесаШелеховчанин получил 8 лет строгого режима за организацию наркобизнесаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне в Шелехове завершился судебный процесс против 39-летнего местного жителя, которого обвинили в создании нарколабаратории и попытке сбыта запрещенных веществ. Весной 2017 года мужчина предложил своему знакомому, который хорошо разбирался в химии, подзаработать на изготовлении зелья. Тот согласился, и тогда напарники распределили обязанности. Организатор должен был покупать специальное оборудование и реактивы для изготовления наркотиков, а напарник должен был синтезировать эти вещества в лаборатории у себя на даче.

- За 8 месяцев им удалось изготовить около 12 килограммов наркотических веществ. - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - А уже в декабре 2017 года полицейские разоблачили изготовителя запрещенных веществ.

К слову, организатор преступной группы, который так хотел нажиться на продаже зелья, не успел заработать ни копейки. Он несколько раз размещал объявление о том, что спрятал "закладку" с наркотиком, и, чтобы узнать ее местоположение, ему нужно перевести деньги. Однако на эти объявления никто не откликнулся. А в августе 2018 года злоумышленника также задержали сотрудники полиции.

Приговор в отношении шелеховчанина, который занимался изготовлением наркотиков, уже был вынесен ранее. А вот организатор этого незаконного бизнеса попал на скамью подсудимых только сейчас. Шелеховский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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