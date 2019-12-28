2019-12-28T07:07:10+03:00
Общество

Прибайкальский национальный парк в новогодние праздники смогут посетить все желающие

Для этого нужно получить специальное разрешение в территориальном лесничестве
Анна ПОПОВА
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Прибайкальский национальный парк в новогодние праздники смогут посетить все желающиеПрибайкальский национальный парк в новогодние праздники смогут посетить все желающиеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Прибайкальском национальном парке решили порадовать тех, кто хочет отметить новогодние праздники не в компании телевизора и оливье, а на природе. Его сотрудники начали выдавать разрешения на посещение заповедной зоны с 1 по 8 января 2020 года.

- Все, кто хочет в период новогодних праздников приехать к нам и воспользоваться туристическими маршрутами, должны получить специальные разрешения в территориальных лесничествах, либо онлайн, отправив заявку на электронную почту "Заповедного Прибайкалья", - сообщили в пресс-службе национального парка.

Единственным ограничением будет то, что с 1 по 8 января желающие посетить заповедник не смогут получить разрешение в центральном офисе Прибайкальского национального парка. Однако специалисты все равно будут готовы помочь всем желающим в оформлении заявки - достаточно будет просто позвонить по телефону горячей линии ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прибайкальский национальный парк в новогодние праздники смогут посетить все желающие
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