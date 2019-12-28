ДТП на трассе "Байкал" 27 декабря: по факту аварии возбуждено уголовное дело
Полицейские возбудили уголовное дело по факту трагического ДТП, которое произошло 27 декабря на 33 километре трассы Р-258 "Байкал". В этот день утром тягач, который следовал из Читы в Челябинск, врезался в микроавтобус, который двигался ему навстречу. Как пояснил 56-летний водитель фуры, у его машины отказали тормоза, и он не смог справиться с управлением.
- В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также трое его пассажиров и водитель грузовика получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
Теперь водителю большегруза, из-за которого и произошло столкновение, грозит уголовное наказание за нарушение эксплуатации транспортного средства, которое повлекло за собой смерть человека. Он может оказаться за решеткой на срок до 5 лет. Но пока расследование продолжается - полицейским еще предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
ДТП на трассе "Байкал" 27 декабря: по факту аварии возбуждено уголовное дело.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU