В Тулуне уже решили практически все жилищные проблемы после наводнения

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-28T11:24:43+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко вновь посетили Тулун, чтобы проверить, как идет строительство новых домов для тех, кто потерял свое жилье в результате наводнения в Иркутской области.

- По состоянию на 26 декабря в Тулуне возвели фундаменты для 31 жилого дома, еще 18 уже практически построены, а 5 полностью готовы, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В микрорайоне "Березовая роща" осваивают участок для строительства 216 жилых домов. В микрорайоне Угольщиков на площади 9,5 гектаров начинают строительство 13 многоквартирных домов: три из них будут двухэтажными, а 10 - пятиэтажными. В этом районе появится и социальная инфраструктура: например, сейчас строители возводят там школу на 1275 мест.

Также Виталий Мутко и Игорь Кобзев посетили последний пункт временного размещения, который действует на территории Тулунского района.Он находится в общежитии аграрного техникума, в нем живут 40 человек. У большинства из них жилищные вопросы уже решены: они переедут в свои новые дома уже после Нового года. Пункт временного размещения будет работать до тех пор, пока все его жители не переедут на свои квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU