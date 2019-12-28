2019-12-28T15:32:24+03:00
Общество

Территориальный отдел Рослесхоза начал работу в Иркутской области

Это связано с большим количеством нарушений лесного законодательства в регионе
Анна ПОПОВА
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Территориальный отдел Рослесхоза начал работу в Иркутской областиТерриториальный отдел Рослесхоза начал работу в Иркутской областиФото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне в Иркутской области появилось новое территориальное ведомство - свой собственный отдел Рослесхоза. Ранее с инициативой по его созданию выступал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Такое решение приняли в связи с тем, что за последнее время в регионе участились случаи нарушения лесного законодательства.

- Создание территориального отдела Рослесхоза поможет усилить контроль за лесным хозяйством Иркутской области, которое является одним из главных природных богатств региона, - сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Ранее представители ведомства провели масштабную проверку лесного комплекса Приангарья за 2017-2019 годы и выявили множество существенных нарушений. После они изъяли у региона все полномочия по решению проблем, связанных с лесными ресурсами. Теперь все вопросы в этой области будут решаться напрямую через Рослесхоз и его территориальный отдел, минуя правительство Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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