2019-12-29T04:47:59+03:00
Общество

Прогноз погоды 29 декабря в Иркутске: днем до -28

По области – до -38
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 29 декабря в Иркутске: днем до -28Прогноз погоды 29 декабря в Иркутске: днем до -28Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перед Новым годом «небесная канцелярия» решила показать все-таки сибирякам, что живут они в Сибири. И теплая зима сменилась суровой. Так, сегодня столбики уличных термометров покажут в Иркутске днем -26…-28 градусов. Осадков синоптики не обещают, а вот ветер есть. Воздушные массы дуют с северо-востока и юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

- По области - переменная облачность, без существенных осадков, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в течение дня, по прогнозам синоптиков, «гуляет» северо-восточный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье днем -24…-29, в пониженных формах рельефа -32…-37, в северных и верхнеленских районах -33…-38, местами -25…-30. Холодного сегодня и в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья, там -17…-22, местами -25…-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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