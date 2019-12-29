Гороскоп 29 декабря от бурятских лам: дорога - к успеху

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-29T05:02:40+03:00

Зурхай на 29 декабря: день благоприятен для людей, родившихся в Год дракона

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Зурхай – это древняя тибетская астрология, которая предсказывает судьбы. Верить в нее или нет – личное дело каждого. Но гороскоп, учитывая положения звезд и планет, составляются бурятские ламы. И так, сегодня, как гласит сайт Традиционной Сангхи России – третий лунный день с элементом Огня, день Солнца.

- В этот день благоприятно лечить болезни, проводить операции, постигать науку, изучать астрологию, - говорят ламы.

Еще они отмечают, что сегодня отличный день пригласить гостей или привести в дом невестку, отдать дочь замуж. Неплохо было бы отправиться в путешествие: 29 декабря дорога –к успеху и исполнению задуманного. Ламы «отправляют» всех в парикмахерскую – в это воскресенье стрижка волос к улучшению благосостояния.

А вот чего делать не стоит – это устраиваться или помогать устроиться на работу. С наймом работников или сиделок стоит повременить. Не нужно сегодня и копать колодец. Хотя в Сибири в конце декабря это вряд ли кто-то собирался делать.

ИСТОЧНИК KP.RU