«Всевидящее око»: новые комплексы видеофиксации установили на дорогах в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:42 2019-12-29T05:42:43+03:00

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С сентября по октябрь в Иркутской области установили 14 новых комплексов видеофиксации обстановки на дорогах. Они отслеживают нарушения Правил дорожного движения в аварийно-опасных участках трасс.

- Комплексы осуществляют автоматическую фиксацию нарушений установленного скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, движения по обочине на трассах А-331 «Вилюй», Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал», - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Еще 4 камеры наблюдения установили сначала года. Итого – 18 комплексов. Средства на них были выделены из федерального бюджета. В планах – закупка еще 19.

Камеры следят за автомобилистами 24 часа в сутки, информация с них в реальном времени отправляется в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области по защищенному высокоскоростному каналу связи. Где конкретно стоят «всевидящие ока», можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU