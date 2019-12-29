2019-12-29T07:56:31+03:00
Общество

Срубил деревья незаконно - в тюрьму: лесоруба осудили в Бурятии

Ущерб лесному фонду – 680 тыс. рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Срубил деревья незаконно - в тюрьму: лесоруба осудили в БурятииСрубил деревья незаконно - в тюрьму: лесоруба осудили в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Хоринском районном суде в Бурятии приговор накануне услышал местный житель, незаконно спиливший лес на 680 тыс. рублей.

- Установлено, что мужчина, осуществляя трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя по лесозаготовке, с целью увеличения объема заготовленного материала, незаконно спилил 92 дерева, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Бурятия.

Суд приговорил жителя села Хоринск к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчине придется возместить ущерб, иски республиканского агентства лесного хозяйства удовлетворены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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