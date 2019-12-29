2019-12-29T08:56:40+03:00
Общество

Отстают от графика: поезда из Иркутска, Владивостока, Читы и Улан-Батора задерживаются

Время задержки до трех часов
Мария КНЯЗЕВА
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Отстают от графика: поезда из Иркутска, Владивостока, Читы и Улан-Батора задерживаютсяОтстают от графика: поезда из Иркутска, Владивостока, Читы и Улан-Батора задерживаютсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На Восточно-Сибирской железной дороге уже второй день часть поездов прибывает в места назначения не по заявленному графику. Так, 29 декабря с задержкой движутся пассажирские поезда № 362 Иркутск – Наушки, № 47 ВладивостокОмск, № 1 Владивосток —Москва, № 69 Чита – Москва и № 305 Улан-Батор – Иркутск.

- Это связано с технологическими причинами, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. - Время задержки в пути составляет от получаса до трех.

Напомним, вчера сотрудники ВСЖД сообщали, что вовремя на станции не приедут 9 поездов и две электрички. Прежде, чем ехать на перрон встречать родственников, актуальную информацию о движении поездов можно посмотреть на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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