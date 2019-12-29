Разрушилась ледовая переправа в Бодайбо Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-29T13:13:03+03:00

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В Иркутской области через реку Витим в районе 220-го километра автодороги Таксимо-Бодайбо произошло аварийное разрушение ледовой переправы. Администрации Бодайбинского городского поселения пришлось временно закрыть «дорогу» для передвижения транспорта в районе микрорайона Бисяга.

- Ремонтно-восстановительные работы начались 28 декабря в 12.00, - сообщает пресс-служба администрации поселения. – До момента их окончания движение автотранспорта через ледовую переправу через р. Витим по маршруту от левого до правого берега закрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU