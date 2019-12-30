СЕГОДНЯ 03:29 2019-12-30T03:29:27+03:00

Прогноз погоды 30 декабря в Иркутске: днем до -17 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области – до -31

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В Иркутске, в последний понедельник в 2019 года, 30 декабря ожидается переменная облачность. Снег синоптики не обещают. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура утром -28, днем столбики уличных термометров покажут -15…-17 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе дует юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура утром за окном -26…-31.В верхнеленских, северо-восточных, Киренском, Усть-Кутском районах Приангарья с утра до -39 градусов. Если небо затянут облака, то уличные термометры здесь покажут -35.

Днем в Иркутской области, по прогнозам метеорологов, -16…-21 градус, в пониженных формах рельефа -26…-31. В горах Восточного Саяна днем -9…-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU