В Иркутском районе 147 домов остались без электричества
Вечером, 29 декабря, в 18.50 в Иркутском районе произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Сергиев Посад поселка Марково.
- Под отключение попало 147 частных жилых домов, - сообщает пресс-служба ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области.
Сейчас авария устраняется. Над проблемой работают шесть специалистов на двух единицах техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU