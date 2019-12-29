2019-12-29T16:02:03+03:00
Общество

В Иркутском районе 147 домов остались без электричества

Аварийное отключение произошло в м-не Сергиев Посад
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутском районе 147 домов остались без электричестваВ Иркутском районе 147 домов остались без электричестваФото: Мария КНЯЗЕВА
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Вечером, 29 декабря, в 18.50 в Иркутском районе произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Сергиев Посад поселка Марково.

- Под отключение попало 147 частных жилых домов, - сообщает пресс-служба ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области.

Сейчас авария устраняется. Над проблемой работают шесть специалистов на двух единицах техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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