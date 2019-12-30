«Без света» утром 30 декабря остались жители деревни в Усольском районе

СЕГОДНЯ 03:48 2019-12-30T03:48:25+03:00

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На часах 06.58 – самое начало последнего рабочего понедельника в уходящем 2019-ом году. Проводить его в темноте пришлось жителям сразу нескольких населенных пунктов в Иркутской области. Так, 30 декабря аварийное отключение произошло в деревне Старая Ясачная Усольского района и в СНТ «Нефтехимик» в Ангарском районе.

- Под отключение попало 197 частных жилых домов, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, 29 декабря также «без света» остались жители 147 домов в Иркутском районе. Авария на сетях энергоснабжения произошла в микрорайоне Сергиев Посад поселка Марково. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU