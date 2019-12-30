В Братском районе из-за аварии отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 03:59 2019-12-30T03:59:59+03:00

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В городе Вихоревка Братского района Иркутской области в 22.16 29 декабря из-за коммунальной аварии отключили холодную воду.

- Под отключение попали шесть жилых домов и один социальный объект, - сообщает пресс-служба ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций России. – Проводятся восстановительные работы.

Проблему устраняют 16 специалистов на пяти единицах техники. Напомним, что 29 декабря произошла авария также на теплосетях в Иркутске. Устранить ее удалось за несколько часов. Жители отключенных домов даже не успели почувствовать, что с подачей отопления что-то не так. Температура в батареях не снижалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU