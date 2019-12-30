2019-12-30T03:59:59+03:00
Общество

В Братском районе из-за аварии отключили холодную воду

Ведутся восстановительные работы
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
В Братском районе из-за аварии отключили холодную водуВ Братском районе из-за аварии отключили холодную водуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В городе Вихоревка Братского района Иркутской области в 22.16 29 декабря из-за коммунальной аварии отключили холодную воду.

- Под отключение попали шесть жилых домов и один социальный объект, - сообщает пресс-служба ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций России. – Проводятся восстановительные работы.

Проблему устраняют 16 специалистов на пяти единицах техники. Напомним, что 29 декабря произошла авария также на теплосетях в Иркутске. Устранить ее удалось за несколько часов. Жители отключенных домов даже не успели почувствовать, что с подачей отопления что-то не так. Температура в батареях не снижалась.

Читайте также:

«Всевидящее око»: новые комплексы видеофиксации установили на дорогах в Иркутской области. Как узнать, где стоят дорожные камеры

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все уже спали: пожар на Байкальской произошел ночью 30 декабря в Иркутске
350 часов обязательных работ получил директор УК за неуплату счетов по коммуналке в Иркутской области
Кубок Сибири по экстремальной робототехнике впервые пройдет в Иркутске
В Братском районе из-за аварии отключили холодную воду
«Без света» утром 30 декабря остались жители деревни в Усольском районе
Прогноз погоды 30 декабря в Иркутске: днем до -17
В Иркутском районе 147 домов остались без электричества
В Бурятии в горящем доме погиб человек
Смерть мальчиков-близнецов на пожаре под Иркутском: СК возбудил уголовное дело
Разрушилась ледовая переправа в Бодайбо Иркутской области
Двухлетние близнецы погибли на пожаре под Иркутском
Отстают от графика: поезда из Иркутска, Владивостока, Читы и Улан-Батора задерживаются
Срубил деревья незаконно - в тюрьму: лесоруба осудили в Бурятии
Утром 29 декабря произошла авария на теплосети в Иркутске
«Всевидящее око»: новые комплексы видеофиксации установили на дорогах в Иркутской области