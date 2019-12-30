Кубок Сибири по экстремальной робототехнике впервые пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:49 2019-12-30T04:49:13+03:00

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В январе 2020 года в Иркутске впервые пройдут соревнования за Кубок Сибири по экстремальной робототехнике. Участники представят своих роботов, одна из основных целей который – работа в экстремальных ситуациях для помощи пострадавшим в ЧС на сложном рельефе.

- На соревнованиях роботы участников пройдут полигон с участками разной сложности от площадки с искусственной травой до подвесного моста, - сообщают организаторы события. - По пути роботы будут собирать предметы в корзину, расставлять маяки, подниматься по лестнице на второй этаж, доставлять мячи из одной части траншеи в другую.

Полигоны будут имитировать опасные ситуации – пожары, ЧС, землетрясения и т.д. Соревнования состоятся 23 и 24 января в «Сибэкспоцентре».

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ИСТОЧНИК KP.RU