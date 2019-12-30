Все уже спали: пожар на Байкальской произошел ночью 30 декабря в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:19 2019-12-30T06:19:24+03:00

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Этой ночью, 30 декабря, было не до сна жителей многоквартирного дома на ул. Байкальская в Иркутске разбудил взволнованный стук в дверь. Оказалось, патрулировавшие район сотрудники Росгвардии увидели дым из подвала, позвонили пожарным и начали будить спящих иркутян.

- В это позднее время люди уже спали, в квартирах не горел свет. Мы стали стучать в окна, двери, - приводит слова сотрудника вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщик полиции Семена Сенотрусова пресс-служба организации. - Через окна первого этажа попали в подъезд.

Из дома эвакуировались около 20 человек. В кротчайшие сроки пожарные потушили пламя. В результате никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU