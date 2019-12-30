2019-12-30T06:19:24+03:00
Общество

Все уже спали: пожар на Байкальской произошел ночью 30 декабря в Иркутске

Первыми дым увидели сотрудники Росгвардии и разбудили жильцов дома
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Первыми дым увидели сотрудники Росгвардии и разбудили жильцов дома. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской областиПервыми дым увидели сотрудники Росгвардии и разбудили жильцов дома. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области
Изменить размер текста:

Этой ночью, 30 декабря, было не до сна жителей многоквартирного дома на ул. Байкальская в Иркутске разбудил взволнованный стук в дверь. Оказалось, патрулировавшие район сотрудники Росгвардии увидели дым из подвала, позвонили пожарным и начали будить спящих иркутян.

- В это позднее время люди уже спали, в квартирах не горел свет. Мы стали стучать в окна, двери, - приводит слова сотрудника вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщик полиции Семена Сенотрусова пресс-служба организации. - Через окна первого этажа попали в подъезд.

Из дома эвакуировались около 20 человек. В кротчайшие сроки пожарные потушили пламя. В результате никто не пострадал.

Читайте также:

Смерть мальчиков-близнецов на пожаре под Иркутском: СК возбудил уголовное дело. Сгорел жилой дом в селе Хомутово, выбраться из здания удалось девочке 8 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все уже спали: пожар на Байкальской произошел ночью 30 декабря в Иркутске
350 часов обязательных работ получил директор УК за неуплату счетов по коммуналке в Иркутской области
Кубок Сибири по экстремальной робототехнике впервые пройдет в Иркутске
В Братском районе из-за аварии отключили холодную воду
«Без света» утром 30 декабря остались жители деревни в Усольском районе
Прогноз погоды 30 декабря в Иркутске: днем до -17
В Иркутском районе 147 домов остались без электричества
В Бурятии в горящем доме погиб человек
Смерть мальчиков-близнецов на пожаре под Иркутском: СК возбудил уголовное дело
Разрушилась ледовая переправа в Бодайбо Иркутской области
Двухлетние близнецы погибли на пожаре под Иркутском
Отстают от графика: поезда из Иркутска, Владивостока, Читы и Улан-Батора задерживаются
Срубил деревья незаконно - в тюрьму: лесоруба осудили в Бурятии
Утром 29 декабря произошла авария на теплосети в Иркутске
«Всевидящее око»: новые комплексы видеофиксации установили на дорогах в Иркутской области