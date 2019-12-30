И.о. министра здравоохранения Иркутской области будет Наталия Ледяева

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-30T07:16:26+03:00

До этого Наталия Петровна была руководителем Управления Росздравнадзора Приангарья

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В правительстве Иркутской области кадровые перестановки. На должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Приангарья назначена Наталия Петровна Ледяева. До этого момента, с 2004 года, Наталия Петровна являлась руководителем Управления Росздравнадзора по Иркутской области.

Наталия Ледяева трудится в сфере здравоохранения с 1980 года. Начинала участковым педиатром в городской детской больнице №1 Ангарска. После была заведующей детской поликлиники. В 1998-м стала начальником Управления здравоохранения Ангарска, с 2003 по 2004 – начальник отдела Главного управления здравоохранения Иркутской области. Ее труды отмечены грамотами и знаком «Отличник здравоохранения».

Напомним, что ранее пост министра и и.о. министра Приангарья занимал Олег Ярошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU