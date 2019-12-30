СЕГОДНЯ 08:00 2019-12-30T08:00:39+03:00

Вагоны с контрабандным лесом задержали в Иркутске и Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Выявили факты контрабанды леса в Китай и остановили еще несколько вагонов перед отправкой. В ноябре Иркутская транспортная прокуратура возбудила три уголовных дела по статьям «Контрабанда стратегически важных ресурсов».

Следователи получили доказательства незаконного экспорта древесины подозреваемым. Кроме того, во время расследования удалось предотвратить незаконный оборот лесопродукции.

- При попытке осуществления контрабанды в Китай на станциях Иркутск – Сортировочный и Улан-Удэ ВСЖД сотрудниками полиции задержаны 3 груженых лесоматериалами железнодорожных вагона, следовавшими из п. Юрты Тайшетского района Иркутской области, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В вагонах везли более 4500 куб. метров лесоматериалов. После были обнаружены еще 5 вагонов, груженных и готовых к отправке также с незаконно заготовленным лесом. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU