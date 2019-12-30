Роспотребнадзор: в Иркутской области начался сезон активной циркуляции вирусов гриппа

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-30T08:47:05+03:00

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Данные еженедельного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в Иркутской области опубликовало Управление Роспотребнадзора Приангарья.

- Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекцияминаходится ниже эпидемического порога на 46%, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. - Тем не менее, отмечается положительный недельный темп прироста заболеваемости среди детей от 0 до 2 лет.

Всего за неделю в Приангарье заболели ОРВИ 15 500 человек, среди них 12 034 ребенка. Специалисты также отмечают, что с начала сезона уже зарегистрировано 14 случаев гриппа: заболели 10 детей и 4 взрослых. Вирус А (H1N1) выявлен у 5 человек, также А (H3N2) у одного больного и еще у восьми был обнаружен грипп В.

- Это свидетельствует о начале эпидемического сезона активной циркуляции вирусов гриппа, - отмечают в службе.

КОНКРЕТНО

Меры профилактики от Роспотребнадзора:

- избегать контакта с заболевшими;

- сократить время пребывания в местах массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях;

- носите медицинские маски;

- регулярно, тщательно мойте руки, пользуйтесь антисептиком для рук;

- при заболевании вызывать врача на дом;

- заболевшему пользоваться индивидуальными столовыми приборами и посудой, выделить отдельную комнату. Часто проветривать и делать влажную уборку;

- при необходимости вызывать скорую помощь и не отказываться от госпитализации, если медики настаивают на ее необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU