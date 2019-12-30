2019-12-30T09:37:28+03:00
Происшествия

Внимание, розыск! Скрывающегося преступника год ищут в Иркутской области

Особых примет у мужчины – нет
Мария КНЯЗЕВА
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Внимание, розыск! Скрывающегося преступника год ищут в Иркутской областиВнимание, розыск! Скрывающегося преступника год ищут в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутской области полицейские разыскивают 49-летнего Сергея Юрьевича Захарова. Он скрывается от правосудия уже больше года. Как сообщают в МВД России Приангарья, мужчина обвиняется в совершении преступлений против личности.

Особых примет у Захарова нет. На вид ему 50-55 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, серые глаза, темные волосы.

- Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого Сергея Захарова, 12.04.1970 г.р. или видевших его после декабря 2018 года просьба сообщить в ближайший отдел полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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