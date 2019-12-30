2019-12-30T10:39:38+03:00
Общество

И.о. министра по молодежной политике Иркутской области станет Егор Луковников

Егор Луковников приступит к обязанностям министра с 13 января
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
И.о. министра по молодежной политике Иркутской области станет Егор Луковников. Фото: пресс-служба Правительства Иркутской областиИ.о. министра по молодежной политике Иркутской области станет Егор Луковников. Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области
Изменить размер текста:

В Правительстве Приангарья второе назначение за день. Егор Луковников станет и.о министра по молодежной политике Иркутской области. Он приступит к работе 13 января.

- Об этом на оперативном совещании сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Напомним, ранее сообщалось о назначении на должность и.о. министра здравоохранения Наталии Ледяевой.

СПРАВКА «КП»

Егор Луковников – и.о. министра по молодежной политике Иркутской области с 13 января 2020 года. Чиновнику – 33 года. Начинал работу в отделе молодежной политики администрации Братска, устроившись туда в 2007 году еще студентом. Уже в 2013 году Луковников возглавлял этот отдел. В течение нескольких лет, с 2017 года, был председателем комитета по управлению Падунским районом города Братска.

Читайте также:

Новый год в Тулуне: врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 31 декабря вновь встретится с жителями пострадавшего от наводнения города. Он заявил об этом во время совещания, которое накануне провел в Тулуне вице-премьер Виталий Мутко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УАЗ провалился под лед на Байкале: водитель погиб
И.о. министра по молодежной политике Иркутской области станет Егор Луковников
Крупные предприятия Иркутской области переключаются на виртуальную телефонию
Короткое замыкание - причина пожара, в котором погибли двухлетние близнецы под Иркутском
Внимание, розыск! Скрывающегося преступника год ищут в Иркутской области
Роспотребнадзор: в Иркутской области начался сезон активной циркуляции вирусов гриппа
Вагоны с контрабандным лесом задержали в Иркутске и Улан-Удэ
Электроснабжение восстановлено в населенных пунктах в Иркутской области
И.о. министра здравоохранения Иркутской области будет Наталия Ледяева
Все уже спали: пожар на Байкальской произошел ночью 30 декабря в Иркутске
350 часов обязательных работ получил директор УК за неуплату счетов по коммуналке в Иркутской области
Кубок Сибири по экстремальной робототехнике впервые пройдет в Иркутске
В Братском районе из-за аварии отключили холодную воду
«Без света» утром 30 декабря остались жители деревни в Усольском районе
Прогноз погоды 30 декабря в Иркутске: днем до -17
В Иркутском районе 147 домов остались без электричества
В Бурятии в горящем доме погиб человек
Смерть мальчиков-близнецов на пожаре под Иркутском: СК возбудил уголовное дело
Разрушилась ледовая переправа в Бодайбо Иркутской области
Двухлетние близнецы погибли на пожаре под Иркутском
Отстают от графика: поезда из Иркутска, Владивостока, Читы и Улан-Батора задерживаются
Срубил деревья незаконно - в тюрьму: лесоруба осудили в Бурятии
Утром 29 декабря произошла авария на теплосети в Иркутске
«Всевидящее око»: новые комплексы видеофиксации установили на дорогах в Иркутской области