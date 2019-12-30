И.о. министра по молодежной политике Иркутской области станет Егор Луковников

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-30T10:39:38+03:00

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В Правительстве Приангарья второе назначение за день. Егор Луковников станет и.о министра по молодежной политике Иркутской области. Он приступит к работе 13 января.

- Об этом на оперативном совещании сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Напомним, ранее сообщалось о назначении на должность и.о. министра здравоохранения Наталии Ледяевой.

СПРАВКА «КП»

Егор Луковников – и.о. министра по молодежной политике Иркутской области с 13 января 2020 года. Чиновнику – 33 года. Начинал работу в отделе молодежной политики администрации Братска, устроившись туда в 2007 году еще студентом. Уже в 2013 году Луковников возглавлял этот отдел. В течение нескольких лет, с 2017 года, был председателем комитета по управлению Падунским районом города Братска.

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ИСТОЧНИК KP.RU