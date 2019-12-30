2019-12-30T11:24:28+03:00
Происшествия

УАЗ провалился под лед на Байкале: водитель погиб

Это случилось в 200 метрах от берега
Мария КНЯЗЕВА
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УАЗ провалился под лед на Байкале: водитель погибУАЗ провалился под лед на Байкале: водитель погибФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На Байкале сегодня, 30 декабря, погиб мужчина. Он был в салоне автомобиля УАЗ, когда машина начала проваливаться под лед. Выбраться из плена у сибиряка не получилось.

- Автомобиль ушел под лед озера Байкал вблизи посёлка Малый Хужир, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сообщение о происшествии поступило в 12.30. К месту выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России из пос. Сахюрта.

Специалисты обследовали место при помощи подводной камеры. Опустив ее в воду, на глубине 7 метров спасатели нашли УАЗ с человеком внутри. Погибшим оказался 50-летний местный житель.

- В настоящее время решается вопрос о подъеме автомобиля на поверхность, - отмечают в ведомстве. - Операция осложняется тем, что лёд еще недостаточно прочен для выезда на него специальной техники. Толщина в месте провала составляет 10 см.

Сотрудники ГИМС напоминают, что выезд на лед в несанкционированных местах опасен для жизни!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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