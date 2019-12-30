2019-12-30T12:13:56+03:00
Общество

Jam Mолл закрыт: судебные приставы приостановили работу ТРЦ

Собственнику нужно устранить нарушения требований пожарной безопасности
Мария КНЯЗЕВА
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Jam Mолл закрыт: судебные приставы приостановили работу ТРЦ.Фото: архив УФССП России по Иркутской областиJam Mолл закрыт: судебные приставы приостановили работу ТРЦ.Фото: архив УФССП России по Иркутской области
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Сегодня, 30 декабря, в Иркутске судебные приставы приостановили работу ТРЦ Jam Mолл. Решение об этом было принято Свердловским районным судом нашего города.

- Собственнику торгового центра нужно устранить нарушения требований пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – На данный момент действует запрет на эксплуатацию здания.

Как уточнили в суде, нарушения могут создать угрозу жизни и здоровью людей, если возникнет пожар. С этого дня до момента устранения нарушений вход для иркутян в торгово-развлекательный центр закрыт. В здание допускаются только арендаторы, которые решат вывезти свое имущество из ТРЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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