Jam Mолл закрыт: судебные приставы приостановили работу ТРЦ

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-30T12:13:56+03:00

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Сегодня, 30 декабря, в Иркутске судебные приставы приостановили работу ТРЦ Jam Mолл. Решение об этом было принято Свердловским районным судом нашего города.

- Собственнику торгового центра нужно устранить нарушения требований пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – На данный момент действует запрет на эксплуатацию здания.

Как уточнили в суде, нарушения могут создать угрозу жизни и здоровью людей, если возникнет пожар. С этого дня до момента устранения нарушений вход для иркутян в торгово-развлекательный центр закрыт. В здание допускаются только арендаторы, которые решат вывезти свое имущество из ТРЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU