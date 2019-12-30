СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-30T13:25:41+03:00

Хозяйку нелегального дома престарелых, где погибли три человека, осудили на 3 года условно Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Иркутске Куйбышевский районный суд вынес приговор 42-летней жительнице Иркутского района. Следствие установило, что женщина организовала дом престарелых, не зарегистрировав его в законном порядке. За плату ухаживала за пожилыми людьми и инвалидами в подсобном помещении на первом этаже дома, расположенного по ул. Курортная Куйбышевского района столицы Приангарья.

Так как организация не была оформлена, проверок на соответствие требованиям пожарной безопасности не было. А когда 18 октября 2017 года в здании произошло возгорание, три человека погибли, еще шестеро пострадали.

- Женщина признана виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерти двух или более лиц», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Подсудимая получили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU