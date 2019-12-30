2019-12-30T15:20:03+03:00
Общество

Лишился водительских прав и сел за руль: 200 часов исправительных работ получил иркутянин

Мужчине теперь запрещено садиться за руль еще 2 года
Мария КНЯЗЕВА
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Лишился водительских прав и сел за руль: 200 часов исправительных работ получил иркутянинЛишился водительских прав и сел за руль: 200 часов исправительных работ получил иркутянинФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Управлял автомобилем, не имея водительских прав. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» рассматривалось в Свердловском суде Иркутска.

Установлено, что 28-летний иркутянин, лишенный водительского удостоверения в 2015 году, в феврале 2018 года ехал за рулем автомобиля «Субару Легаси». У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Был составлен протокол об административном правонарушении.

При проверке базы данных ФИС «Административная практика», стало известно, что в июне 2014 года водитель был лишен водительского удостоверения, но не сдал его, а в декабре 2015 года сказал, что потерял его. Отсчет наказания за первое нарушение, в соответствии с законом, должен был начаться в декабре. То есть на момент совершения второго нарушения ПДД у мужчины «прав» не должно было быть.

- В связи с этим, по указанию прокуратуры района, уголовное дело было возбуждено незамедлительно, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - При рассмотрении уголовного дела вина молодого человека была полностью доказана.

Сибиряка лишили права управлять автомобилями на 2 года и «выписали» 200 часов исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Лишился водительских прав и сел за руль: 200 часов исправительных работ получил иркутянин
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