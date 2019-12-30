2019-12-30T17:30:48+03:00
Происшествия

Убил женщину и ранил ее сына в шею: подозреваемый в преступлениях задержан в Иркутской области

«Под руку» попался и приятель подростка, который в это время был у них в гостях
Мария КНЯЗЕВА
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Убил женщину и ранил ее сына в шею: подозреваемый в преступлениях задержан в Иркутской областиУбил женщину и ранил ее сына в шею: подозреваемый в преступлениях задержан в Иркутской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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- Помогите, он убивает мою маму, - в квартиру усольчан 29 декабря постучался соседский парнишка 12 лет.

Вся шея была у него в крови. Соседи тут же вызвали полицейских. Глава семейства бросился к соседям, обезвредил преступника, вооруженного ножом и удерживал его до прибытия полицейских.

- На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. - Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Полицейские нашли резаную рану на шее мальчика и ожог на лице. Такие же травмы были у одноклассника подростка, которому в этот день «посчастливилось» быть в гостях у друга.

- По данному факту следственным отделом по г. Усолье-Сибирское СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 статьи «Убийство» и ч.3 статьи «Покушение на убийство двух лиц», - отмечают в управлении.

Подозреваемым в преступлении оказался 30-летний знакомый убитой.

- В ходе распития спиртных напитков, на почве внезапно возникшего конфликта он нанес ей несовместимые с жизнью травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области. – И ранил двух несовершеннолетних.

Медики оказали необходимую помощь подросткам. Их жизни ничего не угрожает. Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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