2019-12-31T05:41:49+03:00
Авто

Пьяных водителей будут ловить полицейские все праздничные дни в Иркутске

Рейды начнутся уже 31 декабря
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пьяных водителей будут ловить полицейские все праздничные дни в ИркутскеПьяных водителей будут ловить полицейские все праздничные дни в ИркутскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 31 декабря и до конца новогодних каникул иркутские инспекторы ГИБДД будут проводить рейд по выявлению пьяных водителей. Так что, если не хотите лишиться водительских прав сроком от полутора до двух лет, или нарваться на штраф в 30 тысяч рублей, выпив за праздничным столом, лучше вызывайте такси.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области дают неутешительную статистику. Например, 1 января 2019 года инспекторы поймали на дорогах Иркутской области 41 пьяного водителя.

Полицейские еще раз напоминают, что садиться за руль в алкогольном опьянении опасно для вашей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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