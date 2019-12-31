Три торговых центра временно закрыли в Ангарске

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-31T11:25:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ангарске в канун новогодних праздников приостановлена работа сразу трех торговых центров. По требованию прокуратуры двери будут временно закрыты в ТЦ «Баргузин», ТЦ «Юность» и ТЦ «Квартал».

- Еще в июле 2018 года в этих торговых центрах были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Суд потребовал устранить эти нарушения. Но этого до сих пор не произошло. По результатам внеплановых проверок там вновь были выявлены нарушения. Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей и судебных приставов, собственники торговых центров не спешат ничего исправлять.

Поэтому, перед длинными праздниками прокурор города обратился в Ангарский городской суд с иском о запрете деятельности торговых центров до устранения нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутская область идет на первом месте по количеству погибших детей на пожарах (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU