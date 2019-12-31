2019-12-31T11:25:30+03:00
Общество

Три торговых центра временно закрыли в Ангарске

Причина - нарушения правил пожарной безопасности
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Три торговых центра временно закрыли в АнгарскеТри торговых центра временно закрыли в АнгарскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске в канун новогодних праздников приостановлена работа сразу трех торговых центров. По требованию прокуратуры двери будут временно закрыты в ТЦ «Баргузин», ТЦ «Юность» и ТЦ «Квартал».

- Еще в июле 2018 года в этих торговых центрах были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Суд потребовал устранить эти нарушения. Но этого до сих пор не произошло. По результатам внеплановых проверок там вновь были выявлены нарушения. Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей и судебных приставов, собственники торговых центров не спешат ничего исправлять.

Поэтому, перед длинными праздниками прокурор города обратился в Ангарский городской суд с иском о запрете деятельности торговых центров до устранения нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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