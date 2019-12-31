Иркутский стрелок Артем Черноусов стал Заслуженным мастером спорта

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-31T14:31:34+03:00

Артем Черноусов один из претендентов на участие в Олимпиаде 2020

Изменить размер текста: A A

Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» получил на днях иркутский стрелок, один из главных претендентов на участие в Олимпиаде 2020 Артем Черноусов.

- Приказ о присвоении звания уже подписал министр спорта России Павел Колобков, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

В коллекции наград Артема Черноусова золотая и серебряная медали чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в Венгрии. Кроме того, он становился обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Корее. Сейчас Сейчас Артем тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».

Добавим, что помимо Артема Черноусова, звание Заслуженного мастера спорта получил также иркутский пауэрлифтер Сергей Гайшинец, который является чемпионом России, мира и Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Готов поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом»: стрелок Артем Черноусов о решении ВАДА отстранить Россию от соревнований (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU