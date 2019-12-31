2019-12-31T14:31:34+03:00
Спорт

Иркутский стрелок Артем Черноусов стал Заслуженным мастером спорта

Артем Черноусов один из претендентов на участие в Олимпиаде 2020
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский стрелок Артем Черноусов стал Заслуженным мастером спортаИркутский стрелок Артем Черноусов стал Заслуженным мастером спорта
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Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» получил на днях иркутский стрелок, один из главных претендентов на участие в Олимпиаде 2020 Артем Черноусов.

- Приказ о присвоении звания уже подписал министр спорта России Павел Колобков, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

В коллекции наград Артема Черноусова золотая и серебряная медали чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в Венгрии. Кроме того, он становился обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Корее. Сейчас Сейчас Артем тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».

Добавим, что помимо Артема Черноусова, звание Заслуженного мастера спорта получил также иркутский пауэрлифтер Сергей Гайшинец, который является чемпионом России, мира и Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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