Иркутский стрелок Артем Черноусов стал Заслуженным мастером спорта
Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» получил на днях иркутский стрелок, один из главных претендентов на участие в Олимпиаде 2020 Артем Черноусов.
- Приказ о присвоении звания уже подписал министр спорта России Павел Колобков, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.
В коллекции наград Артема Черноусова золотая и серебряная медали чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в Венгрии. Кроме того, он становился обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Корее. Сейчас Сейчас Артем тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».
Добавим, что помимо Артема Черноусова, звание Заслуженного мастера спорта получил также иркутский пауэрлифтер Сергей Гайшинец, который является чемпионом России, мира и Европы.
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