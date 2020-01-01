В новогоднюю ночь в Иркутской области произошло 13 пожаров: один человек погиб
Ночь на 1 января 2020 года в Иркутской области выдалась относительно спокойной. Серьезных чрезвычайных ситуаций удалось избежать. Правда, не обошлось без пожаров. Всего, их в регионе произошло 13. На одном из них погиб один человек. Еще один получил травмы. В двух случаях возгорания произошли из-за нарушений правил использования пиротехники.
- Все экстренные службы Приангарья продолжают работать в режиме повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – 1 января спасатели проведут рейды с полицейскими и органами социальной защиты по местам проживания неблагополучных семей.
Добавим, что в праздники в Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU