2020-01-01T10:51:14+03:00
Происшествия

Трамвай сгорел 1 января в Иркутске

Причины пожара пока неизвестны
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трамвай сгорел 1 января в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS".Трамвай сгорел 1 января в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS".
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ЧП произошло утром 1 января, в районе улицы Пискунова, на территории иркутского трамвайного депо. Там загорелся один из вагонов. Густой черный дым от горящего трамвая был виден на соседних улицах. Фотографии пожара очевидцы вскоре опубликовали в соцсетях, в группе «ДТП 38RUS».

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Также как и то, есть ли в ЧП пострадавшие. Судя по кадрам, вагон выгорел полностью. Возможно, вскоре появятся подробности инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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