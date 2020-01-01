Трамвай сгорел 1 января в Иркутске

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:51:14+03:00

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ЧП произошло утром 1 января, в районе улицы Пискунова, на территории иркутского трамвайного депо. Там загорелся один из вагонов. Густой черный дым от горящего трамвая был виден на соседних улицах. Фотографии пожара очевидцы вскоре опубликовали в соцсетях, в группе «ДТП 38RUS».

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Также как и то, есть ли в ЧП пострадавшие. Судя по кадрам, вагон выгорел полностью. Возможно, вскоре появятся подробности инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU