Гороскоп на 2 января от бурятских лам: время для удачных решений

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:06:28+03:00

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После Нового года многие дают себе обещания начать новую жизнь, обзавестись полезными привычками, избавиться от всего, что тяготит. И вот гороскоп на 2 января от бурятских лам только придает уверенности, что все получится. Если верить предсказанному, то этот четверг (к слову, 7-й лунный день с элементом Вода, день Юпитера), как раз благоприятен для жесткого решения вопросов.

Какие могут быть серьезные решения в праздничный день, спросите вы? Ну, мало ли. Да хоть разобрать коробки с ненужными вещами, которые долго жалели! Ну или прекратить новогодний пир и сесть, наконец-таки, на диету.

- В целом день благоприятен для родившихся в Год тигра, кролика, обезьяны и курицы, - добавляют составители Зурхая. - А вот для родившихся в Год коровы, дракона, овцы и собаки - нет.

Также бурятские ламы предупреждают, что нынче не стоит устраиваться на работу или нанимать работников и помогать в этом другим. В дорогу тоже лучше не отправляться. Гороскоп на 2 января гласит, то это к краже и утратам. А стрижка - к ссорам и сплетням.

ИСТОЧНИК KP.RU