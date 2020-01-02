Пропускной пункт Монды в Бурятии закрыт до 9 января
Если кто из сибиряков планировал отправиться в Монголию во время новогодних каникул, то вот важное уточнение. Через пограничный пост в бурятском поселке Монды в эту страну не получится проехать на автомобиле до 9 января.
- По информации Пограничного управления по Республике Бурятия ФСБ России, по согласованию с монгольской стороной с 1 по 8 января закрыт пропуск для людей и машин в автомобильном пункте пропуска Монды, - сообщается на сайте Агентства по туризму Иркутской области. - Это связано с новогодними праздниками. Проезд возобновится с 9 января.
Так что путешественникам, собравшимся в Монголию, нужно это учесть, продумывая маршрут поездки.
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ИСТОЧНИК KP.RU