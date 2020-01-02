За продажу небезопасной пиротехники оштрафовали 14 жителей Иркутской области

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:58:57+03:00

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Новогодние салюты отгремели, но впереди еще Рождество и Старый Новый год. Наверняка, многие припасли парочку коробок с пиротехникой, чтобы запустить в небо красоту. Да и петарды будут стрелять все каникулы. Так вот, чтобы праздники проходили спокойно, с 27 декабря по 9 января в Иркутской области установлен особый противопожарный режим.

- С начала его действия к административной ответственности привлечены 14 человек, они продавали небезопасную пиротехнику, - рассказали в ГУ МЧС по региону. - Только за прошедшие сутки в области состоялось 76 рейдов, обследовано 23 точки хранения и склада салютов и петард. Итог - нашли семь нарушений требований пожарной безопасности! Составлены протоколы.

Кроме того, в первый день 2020 года специалисты осмотрели соцобъекты и церкви, проверили противопожарную систему везде, где проходят новогодние и рождественские гулянья. Всего на контроле 1406 точек в Иркутской области, из них 1309 - где веселятся дети, а также 87 мест, где продают или хранят пиротехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU