За продажу небезопасной пиротехники оштрафовали 14 жителей Иркутской области
Новогодние салюты отгремели, но впереди еще Рождество и Старый Новый год. Наверняка, многие припасли парочку коробок с пиротехникой, чтобы запустить в небо красоту. Да и петарды будут стрелять все каникулы. Так вот, чтобы праздники проходили спокойно, с 27 декабря по 9 января в Иркутской области установлен особый противопожарный режим.
- С начала его действия к административной ответственности привлечены 14 человек, они продавали небезопасную пиротехнику, - рассказали в ГУ МЧС по региону. - Только за прошедшие сутки в области состоялось 76 рейдов, обследовано 23 точки хранения и склада салютов и петард. Итог - нашли семь нарушений требований пожарной безопасности! Составлены протоколы.
Кроме того, в первый день 2020 года специалисты осмотрели соцобъекты и церкви, проверили противопожарную систему везде, где проходят новогодние и рождественские гулянья. Всего на контроле 1406 точек в Иркутской области, из них 1309 - где веселятся дети, а также 87 мест, где продают или хранят пиротехнику.
ИСТОЧНИК KP.RU